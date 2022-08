Expresidente de DNCD acude a entregarse por muerte de animador

El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés acudió anoche a entregarse al Ministerio Público por la muerte del animador de Los Leones de Escogido, Manuel Duncan, luego de una supuesta discusión en un puesto de comida rápida de la capital, la madrugada de ayer. La víctima deja a tres niños huérfanos.

El vicealmirante acudió a entregarse a la Fiscalía del Distrito, luego de que contra él fuera emitida una orden de arresto. La información fue confirmado a este diario por la Procuraduría General de la República (PRG) al ser identificado por la autoridades como la persona que mató al comunicador.

Versión del vicealmirante

Durante una breve entrevista concedida a periodista Priena Almonte, pasado el incidente, Alburquerque Comprés narró que el hecho sucedió porque Duncan lo agredió con golpes en la cara y en el costado.

“Yo no sé decir por qué sucedió eso. Supuestamente a él le cayó un catchup en la camisa, me vio riéndome y entendió me estaba burlando. Fue una golpiza que me dio”, expresó.

Alburquerque Comprés dijo que aunque alguien lo separó, Duncan volvió encima de él, “lo que lo llevó a perder la razón”.

Manuel Duncan Justo en este espacio cayó Manuel Duncan.

En las investigaciones por la muerte Duncan, la Policía interrogó a seis personas, que al momento del hecho estaban en el lugar de venta de comida, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt esquina Núñez de Cáceres.

La Policía indicó que el homicida escapó del lugar a bordo de una Mercedes– Benz, tras haber dado muerte del comunicador de 45 años. quien además era CEO De Daiskep Consulting Agencia BTL,

El video del hecho

La muerte de Duncan fue muy comentada en las redes toda la mañana, cuando circularon las versiones en torno al hecho y un vídeo que muestra como le dispararon dos veces.

En un audio de WhatsApp la hermana de Duncan que explicó a un amigo que el comentarista estaba comiéndose un hot dog cuando se ensució la cara y alguien se río de lo sucedido. Esto provocó una discusión, por la que Duncan golpeó al señor que se había reído de él.

Dice que la persona agredida fue a su vehículo a buscar un arma de fuego, ante lo cual Duncan y un amigo que le acompañaba corrieron para ocultarse.

Sostuvo que ‘el señor’, fue en búsqueda de ambos y cuando encontró a Duncan, quien quería defenserse, le disparó. Dijo que el comunicador cayó al suelo y el homicida lo remató con otro disparo.

Alburquerque Comprés

Félix Alburquerque Comprés, de 59 años, asumió la presidencia de la DNCD en 2019, luego de la renuncia del mayor general José Matos de la Cruz.

Nació en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. Es licenciado en Ciencias Navales de la Escuela Naval, con grado de Alférez de Fragata Marina de Guerra. Escaló hasta el grado de vicealmirante.

Fue representante de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas ONU.

