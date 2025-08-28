Expresidente del CMD demanda mayor atención al sistema de salud dominicano

  • Iván Santana
El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) y aspirante a ocupar de nuevo esa posición en las próximas elecciones de la entidad, doctor Clemente Terrero, dijo en San Pedro de Macorís que al sistema de salud hay que hacerle algunos cambios y reformas importantes, debido a las deficiencias que existen.

Indicó que para darle respuesta a esas deficiencias se debe tener una mejor inversión en salud, ya que los recursos que tenemos no son suficientes para poder atender la gran demanda de ese sector.

El dirigente médico entiende que para hacer los cambios que se necesitan en el sistema, es necesario tener recursos. Sostuvo que esta realidad se refleja en todos los hospitales del país.

El doctor Terrero manifestó que cuando llegue a la presidencia del CMD van a exigir una mayor inversión en salud para hacer los cambios que se necesitan y para impulsar la atención primaria en salud en la República Dominicana.

Con relación al Hospital Regional Docente Antonio Musa, dijo que este centro debe ser terminado de su reconstrucción y ampliación, ya que la población lo necesita debido a que es el principal hospital de la zona Este del país.

