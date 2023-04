Expresidente del Codia rechaza reconstrucción de autopista Duarte tenga que ir al Congreso

El Expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), ingeniero Teodoro Tejada, rechazó que el incremento del presupuesto para la reconstrucción de la Autopista Duarte tenga que ser validado por el Congreso Nacional, como han afirmado algunos sectores locales.

“La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas en su artículo 78, dice claramente que toda obra que se contrató antes de su entrada en vigencia, el 18 de agosto del 2006, seguiría rigiéndose por el contrato anterior. Es decir esta obra no está sometida a los rigores del artículo 31 numeral 2 de esta ley, que una obra puede subir o disminuir un 25 por ciento”, argumentó.

El profesional de la construcción aseguró que el ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascensión, ha actuado con transparencia y con mucho cuidado por lo importante y trascendental de la obra, la cual tendría una inversión de unos 15 mil millones de pesos, ya que representaría una transformación integral de una de las más importantes vías del país.

“El Ministerio de Obras Públicas con un programa que tienen de proyecto de conectividad vial entonces amplía este importante proyecto, amparado en la Ley 118-21 del primero de junio, la famosa ley que habla del nudo legal, introducida por el presidente Luis Abinader y aprobada por el Congreso Nacional para resolver el problema de la paralización de muchas obras que encontró el gobierno, entre ellas la gran cantidad de escuelas que habían sin concluir”, señaló al participar en el programa Solo News del periodista Miguel Montez.

Tejada recordó que para la reconstrucción de la autopista Duarte había un contrato con la Constructora JM en el año 2004 y que luego pasó a la Constructora Mar en el 2012.

“El presidente se vio obligado resolver ese problema porque tenía muchas obras paralizadas, entonces el artículo 1 la Ley 118-21 dice que todas las obras que están dentro de esa ley transitoria, pueden aumentar por encima del 25 %, sin problemas de violación de la ley, pero además en su artículo 3 faculta a las entidades hacer un presupuesto de terminación”, expresó.

El Expresidente del Codia señaló que el proyecto de la autopista Duarte abarca la Circunvalación Norte, entregada por el presidente Abinader, la avenida Los Beisbolista, la transformación y ampliación del kilómetro 9, ampliación desde Bonao hasta La Vega, diez elevados, varios puentes, terminación de la Circunvalación Este de Santiago y la conectividad de todas las zonas aledañas, cumpliendo así con el programa del desarrollo humano elaborado por el Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD), entre otras importantes obras.

La Sequía

Teodoro Tejada aseguró que ninguno de los funcionarios del sector agua han diseñado un plan para enfrentar la sequía que afecta a todo el país, tanto como el abastecimiento de agua potable, como para regar los productos agrícolas.

“En este país las autoridades no han hecho planificación para enfrentar la sequía que afecta al país. Actualmente la sedimentación de las principales presas, como la de Monción y Taveras, alcanza más del 70 por ciento. No hay una política del manejo de cuenta, no la hay y nunca ha existido”, señaló.

El expresidente del Codia criticó el anuncio del director general de EGEHID, Ángel Rafael Salazar, sobre la inversión de 7 mil millones de pesos en las inmediaciones de la provincia Santiago y La Vega para el proyecto Taveras-Bao-Lopez-Acostura para las construcciones de carreteras, caminos y calles y no gaste un centavo en dragar la presa de Taveras.

“El director del INDHRI, Olmedo Caba, tiene un “mea tours”, va a los diferentes distritos de riego de la institución y le dice que economicen el agua. Algo parecido está haciendo el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, pero en realidad no tienen ningún plan para enfrentar la sequía, y mientras tanto la población en sentido general padecen por su incapacidad gerencial”, puntualizó.