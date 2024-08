Expresidente Fernández afirma que la reforma constitucional es innecesaria

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó ayer que la reforma constitucional sometida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo es innecesaria ya que uno de los principales aspectos a ser abordados como lo es la independencia del Ministerio Público ya está consagrado en la Carta Magna.

“Está establecido en el artículo 170 de la Constitución, desde su reforma de 2010, y también en los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (no. 133-11)”, precisó el exmandatario, durante su comparecencia al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Con el texto en mano, Fernández procedió a dar lectura al artículo 170 de la Constitución que reza:

“El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”.

El expresidente sostuvo que se sintió sorprendido al observar que en la carta de solicitud de reforma, el presidente Luis Abinader indica que se busca “consolidar” la autonomía del Ministerio Público, tras indicar que durante mucho tiempo él (Fernández) ha sostenido que el Ministerio Público es independiente, por lo que, sin decirlo de manera directa, le conceden la razón.

Fernández reiteró que todo el tema ha surgido por la confusión que se tiene entre la figura del Procurador General de la República con la del Ministerio Público.

“En la República Dominicana, el Ministerio Público no es el Procurador General”, precisó, tras indicar que el Ministerio Público es un sistema de carrera, al cual se ingresa a través de la escuela del Ministerio Público y para lo cual se requiere participar de un concurso.

“Cuando usted se gradúa de la escuela, concursa para ser fiscalizador en un juzgado de paz y va ascendiendo en base a los méritos”.

Afiliación

Con relación a la afiliación política de esta figura del sistema de persecución penal, Fernández respondió que “no se puede castigar a la gente por tener afiliación política”.

Puso como ejemplo a Milton Ray Guevara, que fue de la dirección política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), senador por Samaná y secretario de Trabajo, y a pesar de ello, tuvo un excelente desempeño como presidente del Tribunal Constitucional (TC), reconocido por toda la sociedad.

En su intervención, Fernández también mencionó a Radhamés Jiménez Peña, quien, siendo militante político, fue Procurador y no se le imputa nada negativo a su gestión. “Fue un procurador ejemplar; siempre va a depender de la cualidad personal del individuo”, dijo.

“Yo pienso que no podemos descalificar a una persona por el hecho de que tenga afiliación política partidaria”, insistió.

Tendencia

Acerca de la propuesta de que el presidente no sea quien nombre directamente al Procurador, el dirigente de la oposición señaló que la designación del Procurador por parte del jefe de Estado o de gobierno es la modalidad dominante a nivel mundial.

De acuerdo a lo expresado, esto sucede en unos 130 países, entre ellos, Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que el hecho de que ahora se designe, no en forma directa, sino a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a solicitud del presidente de la República, no garantiza que “el escogido” sea serio o no, ya que todo dependerá de su condición humana, ética y profesional.

De igual manera, precisó que todos los miembros del Ministerio Público son inamovibles; el fiscalizador, el procurador de la corte y el procurador fiscal…, ya que son de carrera.

En el encuentro con periodistas y ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corripio, Leonel Fernández dijo no entender por qué el proyecto es considerado como algo “hiperbólico”, si solo se trata de cuatro puntos, frente a una reforma integral como la realizada en 2010”.

“Creo que hay una visión hiperbólica con todo en este gobierno”, puntualizó el exmandatario.

En el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente de la Fuerza del Pueblo estuvo acompañado de los directivos del Partido Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente; Nathanael Concepción, miembro de la dirección política; Josefina Pimentel, secretaria de Educación y Omar Liriano de Comunicaciones.

Diputados versus referendo

Sobre la reducción de los diputados, el expresidente considera que no procede y aboga porque se deje frizado en los 190 que existen en la actualidad.

Advirtió que el Congreso Nacional debe abocarse, primero, a la aprobación de la ley de referendo.

“Hay un problema técnico más complicado y es que esa reforma, al versar sobre derechos fundamentales, para que pueda llevarse a cabo con esos aspectos, tiene que hacerse, conforme a la Constitución, un referendo”, agregó.

Recordó que en 2021, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley y que en el 2023, la bancada del partido oficialista lo retomó, sin embargo, aún no hay nada concreto.

“De marea que no se puede realizar esa reforma constitucional, si previamente no se ha aprobado y promulgado la ley de referendo”, acotó.

De igual manera hizo referencia a dos sentencias del Tribunal Constitucional que abordan la necesidad de crear esta legislación.

“El Congreso Nacional está en desacato por no aprobar esa ley, según se desprende de dos sentencias del Tribunal Constitucional. Antes de la reforma constitucional lo que se debe aprobar es la ley de referendo. Esto complica esa voluntad presidencial”, apuntó el académico y profesional del derecho.

Deuda pendiente

Se recuerda que la creación de la figura del referendo está contemplado en la Constitución dominicana.

Es un procedimiento de participación directa de la ciudadanía para aprobar propuestas de modificación a la Constitución cuando se trate sobre derechos, garantías fundamentales, ordenamiento territorial, régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, y el régimen de la moneda.