Exprimera dama Guatemala declarará por caso corrupción

La fiscalía guatemalteca pidió ayer a un juez que cite a declarar a la esposa del expresidente Jimmy Morales por supuesto fraude.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó a un juzgado que cite a Patricia Marroquín de Morales para que declare sobre su contratación en el Ministerio de Salud Pública en el año 2014 para la prestación de servicios técnicos informáticos, para los cuales no estaba capacitada.

La citación fue programada para el 13 de julio. “La señora Marroquín no acreditó poseer los conocimientos técnicos en el área para la cual fue contratada”, dijo Campo en conferencia de prensa. El fiscal agregó que tampoco existe documentación que permita acreditar la realización de las actividades para las que fue contratada Marroquín de Morales.

Además de la ex primera dama, la fiscalía también solicitó la citación del entonces ministro de Salud, del ex viceministro de Salud y del coordinador de Informática del ministerio, quienes habrían avalado la contratación. La AP intentó contactar algún defensor de Marroquín sin encontrar a nadie disponible.