Exquisita noche: “Fiesta Sunset Jazz”

Cuando llegamos al hotel Dominican Fiesta la noche del pasado viernes, jamás imaginamos que íbamos a vivir un momento de tantas emociones, exquisita música y hasta homenajes, con una vista espectacular desde la azotea del centro turístico.

La XV temporada de “Fiesta Sunset Jazz”, un evento ya tradicional producido por Fernando Rodríguez de Mondesert, reunió a una banda de músicos profesionales que convirtió la noche en algo mágico.

A las 9:45 de la noche, Rodríguez presentó a los integrantes de la banda: José Emilio Valenzuela (batería), Rigo Zapata (bajo y voz), Gustavo Rodríguez (piano) y Miguel Elías Purcell (guitarra y voz).

“Fiesta Sunset Jazz” envolvió al público que llenó la locación, entre jazz, blues, bossa nova, bachata y hasta un poco de rock, géneros musicales que en la voz de Purcell alcanzaron su máximo esplendor.

“Tune up”, “Star”, “Fragile” y “All blues”, fueron las primeras interpretaciones que hicieron a la audiencia cómplice de la noche musical.

Tras las breves palabras de Rigo, contando su relación de trabajo con Purcell, la buena música no se hizo esperar, a ritmo de “How blue can you get”, “Georgie” porgy” y “Segundo”. Un solo de batería, a cargo de José Emilio Valenzuela, encendió aún más los ánimos de la concurrencia, al que se fueron sumando los demás músicos para finalizar la ronda en medio de fuertes aplausos, vítores y “bravoooo”.

RECONOCIMIENTOS

José Emilio Valenzuela, quien reside en Florida, recibió dos reconocimientos la noche del viernes. El primero se lo entregó Fernando Rodríguez, quien lo tenía guardado, otorgado por el Ministerio de Turismo en 2014 por el Día Internacional del Jazz, y el segundo, por parte de David Paeiwonsky, por su destacado trabajo como baterista, tanto a nivel nacional como internacional. A Valenzuela no le salieron las palabras para dar gracias, solo lágrimas y gestos de emoción.

LA SEGUNDA PARTE

La XV edición de “Fiesta Sunset Jazz” cerró a las 12:20 de la noche con los temas “Blues for Alice”, “Gravity”, “Bachata rosa” (version blues), “Shape of my heart”, “Volture” y “Black magic woman”, de Carlos Santana.