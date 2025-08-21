Extradición en República Dominicana: tratados vigentes y su impacto en los ciudadanos

La extradición en República Dominicana no solo representa un mecanismo de cooperación judicial internacional, sino que también revela tensiones diplomáticas y desigualdades en la aplicación de justicia entre países. Aunque los tratados se fundamentan en principios de reciprocidad, en la práctica, esa equidad parece desdibujarse.

Tratado con Estados Unidos

Uno de los acuerdos más relevantes es el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, firmado en 2015 y vigente desde 2016.

Este instrumento establece que un delito será extraditable si, según las leyes de ambos países, conlleva una pena máxima de más de un año de prisión o una sanción más severa. También incluye delitos como intento, conspiración o participación en crímenes graves.

Sin embargo, el abogado Félix Portes señala una preocupante asimetría:

“Mientras la República Dominicana entrega con regularidad a sus nacionales para ser procesados en territorio estadounidense, hasta la fecha no se registra un solo caso en que ese país haya extraditado a un ciudadano norteamericano para responder ante la justicia dominicana”, declaró al periódico Hoy

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

Dominicanos pueden ser extraditados si enfrentan cargos graves en EE. UU., incluso si el delito no se cometió en suelo norteamericano.

Ciudadanos estadounidenses no han sido extraditados hacia RD, lo que genera cuestionamientos sobre la aplicación equitativa del tratado.

La extradición solo procede si el delito está tipificado en ambos países y supera el umbral de pena establecido.