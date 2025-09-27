Extraditan a dominicanos acusados de traficar fentanilo y cocaína a EE. UU.

Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron este fin de semana a dos dominicanos acusados de traficar fentanilo y cocaína, como parte de su compromiso de combatir el narcotráfico y el delito transnacional.

Starlin Alexander Valdez de los Santos (alias Dopeboy) y Edwin Rodríguez Grullón fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG), donde abordaron un vuelo con destino a Estados Unidos. Ambos fueron extraditados en cumplimiento de los decretos 479-25 y 463-25.

En el caso de Valdez de los Santos, es acusado por un tribunal del Distrito de Nuevo Hampshire de asociación delictuosa para distribuir y poseer sustancias controladas, específicamente fentanilo, en violación a varias secciones del Título 21 del Código de Estados Unidos.

Mientras que Rodríguez Grullón es requerido por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo acusaciones de asociación delictuosa para distribuir y poseer cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

Los dos dominicanos fueron detenidos en operativos de búsqueda y captura realizados en los meses de abril y agosto de 2025, en las provincias Santiago y Peravia.

La República Dominicana ha consolidado la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, fortaleciendo los operativos de búsqueda y captura de fugitivos requeridos por la justicia de Estados Unidos y otros países.