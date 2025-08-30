Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado

Al caer la tarde de este sábado, fue extraído de las aguas de la Presa de Hatillo una yipeta Nissan Murano color blanco, que según confirmaron autoridades del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público, está vinculada al asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro, ocurrido hace varios meses en el sector Los Cocos de Cotuí.

El hallazgo del vehículo se produjo luego de que el nivel del embalse descendiera, permitiendo su avistamiento por parte de pescadores y comunitarios. Tras el aviso, se activó un operativo conjunto en el que participaron voluntarios de la Defensa Civil de Cotuí, agentes policiales y representantes judiciales.

Las autoridades indicaron que el vehículo coincide con el que habría sido utilizado por un grupo de desconocidos para disparar contra José Gueilon del Orbes, quien resultó herido, y contra el teniente Castro, quien falleció en el ataque.

La extracción fue posible gracias al uso de una grúa de alto tonelaje facilitada por ejecutivos de la minera Barrick Pueblo Viejo. El proceso fue supervisado por técnicos forenses, quienes realizarán un análisis detallado del vehículo para obtener nuevas evidencias.

Las investigaciones continúan, y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con más detalles sobre el caso y posibles implicados.