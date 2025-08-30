Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado

Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado

Al caer la tarde de este sábado, fue extraído de las aguas de la Presa de Hatillo una yipeta Nissan Murano color blanco, que según confirmaron autoridades del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público, está vinculada al asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro, ocurrido hace varios meses en el sector Los Cocos de Cotuí.

El hallazgo del vehículo se produjo luego de que el nivel del embalse descendiera, permitiendo su avistamiento por parte de pescadores y comunitarios. Tras el aviso, se activó un operativo conjunto en el que participaron voluntarios de la Defensa Civil de Cotuí, agentes policiales y representantes judiciales.

Las autoridades indicaron que el vehículo coincide con el que habría sido utilizado por un grupo de desconocidos para disparar contra José Gueilon del Orbes, quien resultó herido, y contra el teniente Castro, quien falleció en el ataque.

WhatsApp Image 2025 08 30 at 5.13.22 PM 1
WhatsApp Image 2025 08 30 at 5.13.22 PM
WhatsApp Image 2025 08 30 at 5.13.22 PM 3

La extracción fue posible gracias al uso de una grúa de alto tonelaje facilitada por ejecutivos de la minera Barrick Pueblo Viejo. El proceso fue supervisado por técnicos forenses, quienes realizarán un análisis detallado del vehículo para obtener nuevas evidencias.

Las investigaciones continúan, y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con más detalles sobre el caso y posibles implicados.

Ramón Antonio Salcedo

Ramón Antonio Salcedo

Publicaciones Relacionadas

Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado
Extraen vehículo vinculado a crimen en Cotuí: autoridades confirman relación con asesinato de teniente retirado
30 agosto, 2025
Gran revuelo en Cotuí tras hallazgo de vehículo en el lago de la Presa de Hatillo
Gran revuelo en Cotuí tras hallazgo de vehículo en el lago de la Presa de Hatillo
30 agosto, 2025
Nombran a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo
Nombran a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo
27 agosto, 2025
Consejo Ecoturístico exige a EGEHID levantar prohibición de parqueo en el muro de la Presa de Hatillo
Consejo Ecoturístico exige a EGEHID levantar prohibición de parqueo en el muro de la Presa de Hatillo
12 agosto, 2025
Gobierno retoma idea de agua presa de Hatillo al Gran Santo Domingo
Gobierno retoma idea de agua presa de Hatillo al Gran Santo Domingo
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Juan Báez fue un padre para mi

Juan Báez fue un padre para mi

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 29 de agosto de 2025

Alejandro Nieto

Alejandro Nieto

Lo que faltaba

Lo que faltaba

La Página. Viernes 29 de agosto de 2025

La Página. Viernes 29 de agosto de 2025

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Los derechos sociales amenazados por la lógica del mercado

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo