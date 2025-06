Ezequiel Molina dice cámaras de vigilancia en escuelas son necesarias

El pastor y líder de la Congregación Evangélica La Batalla de la Fe, reverendo Ezequiel Molina Rosario, se mostró partidario, en el día de ayer, de que al interior de todos los centros educativos del país se coloquen cámaras de vigilancia, pues precisa que las mismas vendrán a contribuir con la seguridad de las escuelas y liceos de todo el territorio nacional.

Al reflexionar dentro de su acostumbrado programa dominical Tomando de la Fuente, que se transmite todos los domingos en horario de 7 a 8:30 de la mañana, por la emisora evangélica Radio Ven, Molina Rosario expresó que dentro de algunas escuelas del país han ocurrido violaciones, maltratos y agresiones, en donde alumnos han resultado heridos de armas blancas, lo que en su momento ha llenado de pavor a toda la sociedad dominicana.

En ese sentido, el dirigente cristiano manifestó que las voces que dicen que con la colocación de cámaras de vigilancia se invade la privacidad de los estudiantes, al parecer desconocen el grado de violencia y de inseguridad que muchos de los planteles escolares del país presentan, por lo que colocar estos dispositivos en los pasillos, el patio y las instalaciones deportivas de dichos centros en nada perjudica a los estudiantes dominicanos.

“Ahí estoy de acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que apoya esa medida, esa medida es saludable, porque para saber qué hacen en las escuelas y qué no hacen; pues a veces ocurre que no están dando clase y esas cámaras van a vigilar a los maestros y a los alumnos. Entonces, si usted no está haciendo nada malo, yo me pregunto, ¿por qué no se pueden poner cámaras en las escuelas?”, precisó.

En ese sentido, Molina dijo que esta es una medida muy acertada, pues con las cámaras de seguridad y de vigilancia también se supervisan estos centros cuando no estén laborando, como por ejemplo en horas de la noche, ya que en este sentido estas podrían servir de mucha ayuda por si aparece algún ladrón y se mete a dicho centro a robar equipos o utensilios de los referidos planteles educativos.

“Nuestras felicitaciones a las autoridades que están en ese proyecto de poner cámaras en las escuelas, porque esto contribuye a la seguridad, a la vigilancia de los alumnos y de los profesores; esto sería una bendición tener cámaras en las escuelas, así que adelante con este proyecto. Yo creo que el país se lo agradecerá. Igualmente, esto sería una vigilancia para ver si los profesores… bueno, quizás por eso es que algunos se oponen, porque la inasistencia también va a quedar vigilada, y también si se está dando clase o se está haciendo otra cosa”, dijo el pastor evangélico Ezequiel Molina Rosario.