Ezequiel Molina lamenta que 4 por ciento no ha dado los frutos esperados

El pastor y líder evangélico de la República Dominicana, Reverendo Ezequiel Molina Rosario, aseguró en el día de hoy, que el 4 por ciento estatuido por ley en el país no ha llenado las expectativas, y que por tanto la educación dominicana es de muy baja calidad.

En su acostumbrado comentario dominical dentro del programa Tomando de la Fuente que se transmite por la emisora propiedad del concilio evangélico que preside, Radio Ven, Molina Rosario dijo, que gran parte del estudiantado nacional no se sienten motivados para ir a las aulas, al tiempo que expresó, que además de esto muchos se quedan fuera por falta de espacios.

“Cada año se quedan más jóvenes fuera de las aulas, porque no caben. Muchas veces se ha dicho que lo que pasa es que les dan esas plazas a los extranjeros. Importa cual es la causa, la realidad, es que no ha mejorado el nivel de la calidad de la educación, no se ha reducido la deserción escolar, y no se han garantizado aulas para todos los estudiantes dominicanos, entonces, la pregunta es, era la solución el 4 por ciento?”, cuestionó.

En ese sentido, el Reverendo explicó, que con relación al tema de la deserción escolar y la baja calidad de la educación no se sabe quién en realidad es el verdadero culpable, si los profesores o el Ministerio de Educación, pero aseguró, que hay una terrible falla y uno de los dos es el responsable.

“No vamos a culpar a los maestros, no vamos a culpar al Ministerio de Educación, pero alguien tiene la culpa. ¿Por qué tantas huelgas, por qué tantas demandas, por qué tantas veces los muchachos se quedan sin clase porque los profesores están en huelga?. Creo que hay que revisar, pues o son malos los profesores o es malo el Ministerio de Educación, o no hablan el mismo idioma los profesores o no hablan el mismo idioma los funcionarios de educación”, precisó.

Refirió Molina Rosario, que pese a los cuantiosos recursos provenientes del 4 por ciento a través del Producto Interno Bruto (PIB), la educación en el país no ha mejorado, lo que va en detrimento del desarrollo al que aspiran los diferentes sectores de la vida pública nacional.

“Creo que el gobierno debería verificar, y si es posible hacer algo para mejorar la calidad de la educación, para que haya menos deserción de los estudiantes y para que haya más cupos para los muchachos que quieren ir a la escuela, porque al fin y al cabo es una responsabilidad del Estado suministrar y facilitar la educación a nuestros hijos, nietos y sobrinos”, dijo.