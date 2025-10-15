Fabio Augusto Jorge bajo la mira de la DEA: qué dice la sociedad dominicana

Diferentes voces de la sociedad dominicana reaccionaron este miércoles a las informaciones que señalan que el empresario Fabio Augusto Jorge-Puras está siendo investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas.

Tal es el caso de la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, quien condenó que, “constantemente”, miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) se vean involucrados en temas de narcotráfico.

«No es una ni la segunda vez; creo que ya son más de cinco. Sabemos que hacer política, lamentablemente, es demasiado costoso y muchos de los partidos, en este caso el PRM, pues se hará de la vista gorda y no identificará cuáles son aquellos que están vinculados con temas del narcotráfico», pronunció Blanco.

Asimismo, aseguró: «hay muchos de ellos que eran voz populis».

Por su parte, Feliciano Lacen Custodio, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), señaló que es responsabilidad de cada partido político «hacer el saneamiento que se necesita para que tengan personas competentes, responsables y que puedan mejor sumar a los valores y principios del país».

Entretanto, el senador por el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dionis Alfonso Sánchez, considera que lo ocurrido con Fabio Augusto Jorge-Puras, así como otros casos, es motivo suficiente para que el PRM se revise.

«Si fuéramos a dar un premio al partido con la mayor cantidad de narcotraficantes, todos los candidatos serían del PRM. Lo que ha pasado con este partido y esta sociedad, y el tema del narcotráfico, es para que este partido se revise», sostuvo el congresita.

Al respecto, también se pronunció la legisladora María Mercedes Ortiz Dilone, reconociendo que, tanto en la organización política a la que pertenece como en el resto, siempre existen algunas situaciones que mejorar.

«Sin embargo, en cada una de las acciones en que se han enrostrado actos de corrupción o acciones no adecuadas, el PRM ha actuado en consecuencia», destacó Ortiz Dilone.

Seguir leyendo: Qué dijo el equipo Águilas Cibaeñas sobre la imputación contra Fabio Augusto Jorge



Sobre la investigación

La información de que Fabio Augusto Jorge-Puras está siendo investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas, fue confirmada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La institución indicó, a través de un comunicado, que colabora con la DEA en dicha investigación y que existe una orden de arresto en contra de Jorge-Puras, quien hasta el pasado 23 de mayo se desempeñó como asesor honorífico para el fomento y desarrollo de las zonas francas de República Dominicana.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD.

Leer más: Fabio Augusto Jorge-Puras, ex asesor honorífico de las Zonas Francas, es investigado por EE.UU. por tráfico de drogas

