Fabio Augusto Jorge-Puras, ex asesor honorífico de las Zonas Francas, es investigado por EE.UU. por tráfico de drogas

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que la institución, por instrucciones del presidente Luis Abinader, colabora con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desde hace varios meses con la investigación en la que se vincula al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras.

El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa informó que el ex asesor honorífico para las Zonas Francas es investigado por la DEA en relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.

Puede leer: ¿Por qué se aplazó el conocimiento de la apelación de Wander Franco?

Según dichas investigaciones las operaciones ilícitas se realizaron desde el año 2003 y 2019.

El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD.

La entidad señaló que las indagatorias se realizaban de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami.