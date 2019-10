Facebook, Google y Amazon enfrentan nueva investigación

Las grandes empresas tecnológicas están a punto de enfrentar otro dolor de cabeza en el Congreso.

La presidenta del Comité de la Pequeña Empresa de la Cámara de Representantes, Nydia Velázquez, planea invitar a Amazon.com Inc., Google y Facebook Inc. de Alphabet Inc. a enfrentar las preguntas de su comité sobre cómo las compañías pueden estar dañando el panorama competitivo para las pequeñas empresas.

La audiencia, que el comité espera celebrar a fines de octubre o principios de noviembre, sería el último frente en la investigación del gobierno de las compañías que ya enfrentan investigaciones del Subcomité Antimonopolio de la Cámara, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia.

“ Velázquez cree que las pequeñas empresas merecen competir en igualdad de condiciones y espera que la audiencia sea una oportunidad para que el comité examine cómo les está yendo a las pequeñas empresas dado el dominio de las grandes empresas tecnológicas en áreas que van desde el comercio electrónico hasta el tráfico de Internet”, dijo Evelyn Quartz, portavoz del Demócrata de Nueva York.

En la audiencia, Velázquez planea enfocarse en los problemas que enfrentan las pequeñas empresas cuando intentan competir o promocionarse en las plataformas de las compañías. Ese es un tema central en las investigaciones federales y del Congreso de Amazon, cuyo mercado en línea es utilizado por miles de vendedores externos para llegar a los clientes. La investigación podría dar municiones a los críticos que se quejan de que las grandes plataformas de Internet están abusando de su dominio para dañar la competencia.

El comité también planea un segundo panel con testimonios de pequeñas empresas afectadas por las compañías. Amazon, Facebook y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La audiencia planificada es una capa más de escrutinio además de una creciente pila de audiencias, campañas de presión e investigaciones formales que enfrentan las compañías. La FTC y el Departamento de Justicia ya han comenzado investigaciones potencialmente superpuestas sobre si las grandes empresas de tecnología han violado la ley antimonopolio.