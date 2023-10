¡No reinicies el celular! Fue que Facebook sufrió una caída

Una nueva caída en el servicio de la aplicación de Facebook fue reportada por el sistema de Downdetector, la plataforma encargada del registro de fallas de diferentes programas alrededor del mundo. Según los comentarios enviados por los propios usuarios, los territorios más afectados serían México y España.

Los usuarios de la aplicación indicaron que sus problemas principales están relacionados con la carga de contenido en la pantalla de inicio, por lo que no pueden consumir ningún tipo de producto multimedia como fotos o videos; además de tener inconvenientes con el inicio de sesión en la aplicación. Esto no quiere decir que no haya otras dificultades.

Según Downdetector, en el caso de México la carga de contenido (60%), la apertura de la aplicación (21%) y el inicio de sesión (19%) son los problemas con mayor cantidad de reportes.

Downdetector indicó que la aplicación de Facebook presentó inconvenientes en la carga de las publicaciones en México. (Captura).

Por su parte, los usuarios españoles aseguran que el inicio de sesión (63%), la apertura de la plataforma (24%) y la realización de publicaciones (13%) son sus mayores inconvenientes.

A diferencia de otras ocasiones en las que la aplicación de Facebook podría presentar un mal funcionamiento, la plataforma de Meta no está siendo afectada por un mal rendimiento de la señal de internet o acceso a datos móviles.

Por lo tanto, lo recomendable para los usuarios que están experimentando estos problemas es esperar un tiempo a que el sistema se reestablezca gradualmente.

Downdetector indicó que la aplicación de Facebook presentó inconvenientes en el inicio de sesión en España. (Captura).

Según la plataforma de detección de mal funcionamiento de aplicaciones y sitios web, “Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”.

En el caso de otros países de Latinoamérica como Perú y Colombia, estos no fueron muy afectados por la caída en el sistema de Facebook, aunque sí se presentaron reportes en lso que se aseguraba que había problemas en el caso del inicio de la sesión, en la carga de la aplicación e incluso en el acceso a su sitio web. Las complicaciones también fueron nombradas en estos territorios, pero no con la misma incidencia experimentada en México y España.

Actualmente no existen reportes o un pronunciamiento público por parte de Facebook refiriéndose a estas dificultades, pero se espera que se solucionen en las próximas horas.

Lee más: WhatsApp permitirá sincronizar actualizaciones de estado con las historias de Facebook en Android