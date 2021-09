Facebook y Cisneros Interactive lanzan nuevo hub de aceleración de comercio electrónico

A pocos meses de uno de los períodos más importantes de ventas, Facebook y Cisneros Interactive anuncian el lanzamiento del hub Activa la Temporada de Compras. El nuevo hub orientado hacia la aceleración digital permite a clientes, agencias, y desarrolladores acceder a contenido personalizado, de acuerdo a su nivel de adopción de comercio electrónico y a sus necesidades particulares. El hub está disponible en idioma español para los países atendidos por la alianza de Facebook y Cisneros: Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana.

El hub, dedicado para anunciantes y agencias, contiene tres niveles: Shift to an Online Business, Enhance your Online Business y Master your Online Business. El primer nivel apunta a quienes están dando sus primeros pasos en el comercio electrónico y necesitan sentar las bases, mientras que el segundo nivel está dirigido a eficientizar el comercio electrónico. El tercer y más avanzado nivel tiene el objetivo de dar a conocer y adoptar las soluciones más sofisticadas. También hay contenido exclusivo para desarrolladores e ingenieros, que se centra en la interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) de conversiones tanto en teoría como en práctica.

Al ingresar al hub, el usuario se encontrará en uno de estos niveles, con la opción de acceder al contenido exacto que necesita. El contenido está disponible en forma de videos de entre siete y 15 minutos de duración, que abarcan temas como señales, anuncios colaborativos, mejores prácticas de video, catálogos, medición, entre otros temas destinados a apoyar campañas de marketing digital que capten mejor las tendencias del consumidor.

Más digital y más móvil

En este segundo año de distanciamiento social, se vio una aceleración de las ventas online. Según eMarketer, las ventas de comercio electrónico minorista en América Latina aumentaron un 37% en 2020 llegando a un récord de $85 mil millones de dólares.

«Esta temporada de compras estará marcada por el predominio del uso de smartphones, no solo en el momento de la compra, sino durante todo el recorrido del consumidor, desde el descubrimiento del producto hasta la conversión», comenta Christian Pretelt, líder regional de Resellers de Facebook en América Latina. “Con este cambio de comportamiento acelerado por la pandemia, ayudar a las personas a encontrar marcas y productos que les sean relevantes y tener una buena experiencia en la interacción es fundamental para el éxito de la estrategia de marketing de las empresas”.

«Estamos muy orgullosos de trabajar junto a Facebook y apoyar a cientos de empresas que siguen en su transformación digital para que se capaciten con las mejores prácticas globales junto a nuestros especialistas en este programa. Creemos que la transferencia de conocimiento y acompañamiento son un fundamento para construir una sólida relación de socios de negocio en nuestros mercados», afirmó Xavier Torres, director general de Cisneros Interactive.

A medida que más personas acceden a las aplicaciones a través de sus celulares, también se observa que más personas prefieren realizar compras a través de aplicaciones de mensajería. El hub de contenido también cuenta con un módulo Conversational Business, que permite a las empresas aprender más sobre cómo mejor utilizar este importante canal comercial.

