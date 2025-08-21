 Facturación de Punta Catalina disminuye en US$12.5 millones en enero-mayo del 2025

Punta Catalina

La facturación de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) en el periodo enero-mayo de este año fue US$244.4 millones, con una disminución de US$12.5 millones, para un 4.9%, lo que equivale a RD$770.8 millones a la tasa oficial.

Del total facturado, US$432 millones correspondió a la venta de energía a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y el restante en el mercado spot.

Según el informe  de desempeño  de las empresas eléctricas estatales  del Ministerio de Energía y Minas,  la facturación por venta de energía alcanzó 1,865.1  gigavatios  hora (GWh), lo que representa una disminución de 205.8 GWh respecto al mismo período del 2024.

El precio promedio de venta fue de 13.11 centavos de dólar el  kilovatio  hora; en el período anterior se vendió a 12.41 centavos de dólar el kilovatio  hora.

El informe aclara que  el costo total de producción alcanzó US$106.5 millones. Este es un valor que se  reporta desde febrero de este año. Incluye costos directos, cargos del mercado eléctrico mayorista, costos de personal de producción y otros costos operativos.

El gasto total durante este periodo fue de US$80.6 millones, distribuidos en cuatro renglones: gastos operativos, US$13.5 millones; gastos de depreciación, US$43.2 millones; gastos financieros, US$0.4 millones y otros gastos, US$23.6 millones.

Las inversiones ascendieron a US$18millones, lo que representa un incremento de US$15.6 millones respecto al mismo período de 2024.

Los gastos en personal disminuyeron en US$4. 6 millones y los gastos en servicios no personales en US$38.6 millones.

El número de empleados aumentó en 6, pues pasó de 432  en enero-mayo del 2024 a 438 en el  mismo periodo del 2025. También figura la dieta para 105 militares.

Las dos unidades de Punta Catalina salieron de operación  en los últimos días por dos razones: un pinche en la caldera la unidad II y por los efectos del sargazo en la unidad I,  lo que se traducirá en menores ingresos para la generadora estatal.

Punta Catalina es dirigida por el empresario Celso Marranzini, quien también se desempeña como presidente del Consejo Unificado de las  Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

 21 agosto, 2025
