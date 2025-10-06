Facultad de Artes de la UASD anuncia congreso historia del arte

Facultad de Artes de la UASD anuncia congreso historia del arte

Facultad de Artes de la UASD

Con el título de “Historiadores y Críticos de las Artes”, la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebrará su XX Simposio de Historia y Crítica de Arte Doctor Odalís G. Pérez.

El evento anual se llevará a cabo de forma presencial el próximo 8 de este mes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en la biblioteca Pedro Mir del auditorio Manuel del Cabral.

El simposio estará dirigido a educadores en artes, estudiantes de grado y posgrado, egresados, historiadores y críticos de arte, artistas, mecenas, galeristas y coleccionistas de arte. En el evento intervendrán los académicos Odalís G. Pérez, José Enrique Delmonte; artistas visuales y gestores culturales, Marianne de Tolentino, Amable López Meléndez, Gaudalupe Casasnovas, Ana Agelán, Lilian Carrasco, Margarita González Auffant y Plinio Chahín: 8 expositores y un coloquio para esta XX edición.

  Puedes leer: CNM deja fuera a jueces SCJ; inicia otra fase el lunes

A propósito del evento, su organizador, el profesor universitario Plinio Chahín, director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, afirmó que en este simposio, que llega a su vigésima edición consecutiva, se propone reflexionar en torno la crítica e historia del arte en la República Dominicana y será una cita con el pensamiento estético.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Publicaciones Relacionadas

Facultad de Artes de la UASD anuncia congreso historia del arte
Facultad de Artes de la UASD anuncia congreso historia del arte
6 octubre, 2025
UASD reconoce a sus médicos promoción ‘75
UASD reconoce a sus médicos promoción ‘75
4 octubre, 2025
UASD investiga la migración y trata de personas en la frontera entre RD y Haití
UASD investiga la migración y trata de personas en la frontera entre RD y Haití
2 octubre, 2025
Orgullo académico: docentes de la UASD se gradúan en Enfoque por Competencias
Orgullo académico: docentes de la UASD se gradúan en Enfoque por Competencias
30 septiembre, 2025
UASD anuncia un plan de apoyo a emprendedores
UASD anuncia un plan de apoyo a emprendedores
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

El papa pide una “distribución diversa de la riqueza” y una Iglesia que no sirva al dinero

El papa pide una “distribución diversa de la riqueza” y una Iglesia que no sirva al dinero

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo