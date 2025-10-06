Facultad de Artes de la UASD anuncia congreso historia del arte

Con el título de “Historiadores y Críticos de las Artes”, la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebrará su XX Simposio de Historia y Crítica de Arte Doctor Odalís G. Pérez.

El evento anual se llevará a cabo de forma presencial el próximo 8 de este mes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en la biblioteca Pedro Mir del auditorio Manuel del Cabral.

El simposio estará dirigido a educadores en artes, estudiantes de grado y posgrado, egresados, historiadores y críticos de arte, artistas, mecenas, galeristas y coleccionistas de arte. En el evento intervendrán los académicos Odalís G. Pérez, José Enrique Delmonte; artistas visuales y gestores culturales, Marianne de Tolentino, Amable López Meléndez, Gaudalupe Casasnovas, Ana Agelán, Lilian Carrasco, Margarita González Auffant y Plinio Chahín: 8 expositores y un coloquio para esta XX edición.

A propósito del evento, su organizador, el profesor universitario Plinio Chahín, director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, afirmó que en este simposio, que llega a su vigésima edición consecutiva, se propone reflexionar en torno la crítica e historia del arte en la República Dominicana y será una cita con el pensamiento estético.