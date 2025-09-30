Falla en transmisión eléctrica deja sin servicio a sectores de La Romana y La Altagracia

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que, debido a una falla registrada a nivel de transmisión en la subestación Romana 138 kV, varias subestaciones de la distribuidora quedaron desenergizadas, provocando la interrupción parcial del servicio eléctrico en diferentes sectores de las provincias La Romana y La Altagracia.

Entre las comunidades afectadas se encuentran barrios y localidades como Villa Hermosa, Ensanche La Paz, Vista Hermosa, Barrio Blanco, Sinaí, Jardines Piedra Linda, Romana del Oeste, Villa Caleta y Costa Mar, así como distintas zonas de Guaymate y bateyes aledaños.

«El personal técnico de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ha estado trabajando de manera continua para detectar la causa y restablecer el servicio en el menor tiempo posible», se lee en un comunicado.

De igual forma, Edeeste reitera su compromiso con mantener informados a sus clientes y agradece la comprensión de la población mientras se realizan los trabajos para normalizar la situación.

