Fallas en el sector empresarial dominicano: ¿por qué la infraestructura es clave?

El sector empresarial dominicano, especialmente en las áreas turística, industrial y energética, es altamente vulnerable por la falta de mantenimiento preventivo y predictivo. Según datos del Uptime Institute, autoridad internacional en rendimiento, eficiencia y fiabilidad de infraestructuras digitales y centros de datos (Data Centers), hasta el 40% de los fallos operativos se deben a causas previsibles relacionadas con la infraestructura.

De acuerdo con el Uptime Institute Annual Outage Analysis (2022–2025), más del 60% de las fallas provoca pérdidas superiores a los 100,000 dólares.

“La falta de un plan de mantenimiento avanzado (predictivo) conlleva costos ocultos significativos: paradas de producción no planificadas, pérdida de ingresos, incumplimiento de contratos y daños a la reputación corporativa”, señala Jahaira Díaz Martínez, gerente de Servicios de Grupo EULEN en República Dominicana.

La implementación de tecnologías inteligentes de mantenimiento predictivo representa un salto cualitativo hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad laboral. Estas herramientas permiten reducir los costos de mantenimiento en un 12% a 18%, según estudios internacionales del Uptime Institute, además de incrementar la confiabilidad de los equipos.

Para muchas empresas dominicanas, la transición hacia el mantenimiento predictivo requiere altos niveles de especialización y tecnología con los que no cuentan internamente. Por esta razón, muchas optan por externalizar los servicios de mantenimiento industrial, contratando personal altamente cualificado, asistencia técnica las 24 horas y acceso a técnicas avanzadas como termografía y análisis de vibraciones, apunta Díaz.

La externalización permite que las empresas industriales se enfoquen en su core business —la producción de bienes o servicios— mientras un socio especializado se encarga de garantizar la disponibilidad de los activos y aplicar las últimas tendencias tecnológicas en el cuidado de la maquinaria.

Esto se traduce directamente en mayor competitividad en el mercado global.

