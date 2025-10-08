Fallece a los 89 años Joan Kennedy, exesposa del senador Ted Kennedy

Joan B. Kennedy, exesposa del senador Edward M. Kennedy (Ted), quien atravesó un matrimonio problemático marcado por tragedias familiares, las infidelidades de su esposo y sus propias luchas de décadas con el alcoholismo y la salud mental, falleció el miércoles. Tenía 89 años.

Joan Bennett, una de las últimas supervivientes de una generación familiar que incluyó al presidente John F. Kennedy, era una modelo y pianista de formación clásica cuando se casó con Ted Kennedy en 1958.

Sus vidas cambiarían de forma inimaginable durante la siguiente década y media. Su cuñado, John F. Kennedy, fue elegido presidente en 1960 y asesinado tres años después. Su cuñado, Robert F. Kennedy, se desempeñó como fiscal general durante el gobierno de JFK, fue elegido senador de los Estados Unidos en 1964 y fue asesinado mientras aspiraba a la presidencia.

Su esposo fue elegido para el Senado de Estados Unidos y se convirtió en uno de los legisladores más respetados del país, a pesar de las dudas iniciales de que se aprovechara de sus conexiones familiares. Pero Ted Kennedy también vivió escándalos de su propia cosecha. En 1969, el coche que conducía se precipitó desde un puente en la isla Chappaquiddick, matando a su joven pasajera, Mary Jo Kopechne.

Kennedy, quien nadó hasta un lugar seguro y esperó horas antes de alertar a la policía, se declaró culpable posteriormente de abandonar el lugar del accidente. Chappaquiddick lo siguió de cerca el resto de su vida, pesando en sus propias posibilidades de llegar a la presidencia.

Joan Kennedy tuvo tres hijos con su esposo, pero también sufrió abortos espontáneos, incluyendo uno poco después del accidente de Chappaquiddick. Apoyó a su esposo durante el escándalo, pero su distanciamiento era casi imposible de ocultar cuando él intentó, sin éxito, derrotar al presidente Jimmy Carter en las primarias demócratas de 1980. Para entonces, ya estaban separados y posteriormente se divorciarían. Una pegatina de la campaña decía: «Voten por Jimmy Carter, liberen a Joan Kennedy».

Su muerte se produce aproximadamente un año después de que Ethel Kennedy, la esposa del senador Robert F. Kennedy, muriera a la edad de 96 años, después de haber criado a sus 11 hijos después de que él fuera asesinado y de haber permanecido dedicada a causas sociales y al legado de la familia durante décadas después.