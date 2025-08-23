Fallece actor dominicano Miguel Ángel Martínez

Fallece actor dominicano Miguel Ángel Martínez

Falleció esta madrugada el actor dominicano Miguel Ángel Martínez, en su residencia del sector Villa Progreso del Este, Los Trinitarios II, en Santo Domingo Este.

La información fue confirmada por Víctor Pérez, presidente de la Junta de Vecinos, quien indicó que aún se desconocen las causas del deceso y que el cuerpo permanece en su hogar a la espera de las autoridades.

