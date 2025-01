Fallece actor Rory Callum a causa de los trágicos incendios en Los Ángeles

La noticia fue confirmada por su madre, Shelley Sykes, a través de su cuenta en X, donde expresó: “Con gran tristeza tengo que anunciar la muerte de mi hermoso hijo. Estoy totalmente destrozada”.

Callum ganó fama a temprana edad por su participación en el exitoso programa infantil británico Kiddy Kapers. A pesar de haber nacido ciego y con parálisis cerebral, logró superar múltiples dificultades gracias a cirugías y terapias, recuperando la vista y aprendiendo a caminar.

Su madre lo describió como un hombre entusiasta y amante de los viajes, quien quería recorrer el mundo «desde África hasta la Antártida».

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx