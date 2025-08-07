Fallece Américo Ortiz, padre del expelotero dominicano David Ortiz

Fallece Américo Ortiz, padre del expelotero dominicano David Ortiz

El señor Américo Ortiz, padre del exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), tras una larga batalla contra el cáncer.

El deceso fue confirmado por Manuel Luna, representante del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, al editor deportivo del periódico HOY, Franklin Mirabal.

«Paso por la pena de participarles el lamentable fallecimiento de don Americo Ortiz, padre de David Ortiz, quien venía padeciendo de una enfermedad desde hace tiempo», comunicó Luna.

Agregó que las horas funebres en honor a don Americo Ortiz serán en Santo Domingo, «pero es del interes familiar que las mismas se realicen en privacidad familiar y de amigos muy allegados».

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo