Fallece Américo Ortiz, padre del expelotero dominicano David Ortiz

El señor Américo Ortiz, padre del exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), tras una larga batalla contra el cáncer.

El deceso fue confirmado por Manuel Luna, representante del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, al editor deportivo del periódico HOY, Franklin Mirabal.

«Paso por la pena de participarles el lamentable fallecimiento de don Americo Ortiz, padre de David Ortiz, quien venía padeciendo de una enfermedad desde hace tiempo», comunicó Luna.

Agregó que las horas funebres en honor a don Americo Ortiz serán en Santo Domingo, «pero es del interes familiar que las mismas se realicen en privacidad familiar y de amigos muy allegados».

