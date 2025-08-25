Fallece a los 42 años la talentosa actriz Verónica Echegui en Madrid

Madrid (EFE).- La actriz Verónica Echegui (Madrid, 1983), cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de la Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales este lunes.

La actriz, fallecida ayer, llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde mañana a mediodía será incinerada en una ceremonia íntima.

Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su primer Goya lo ganó por su debut como directora con el corto de ficción ‘Tótem Loba’ (2021).

La actiz Verónica Echegui. EFE/Jorge Zapata

Trayectoria profesional

‘Yo soy la Juani’ (2006) le valió su primera candidatura al premio de la Academia de Cine de España como actriz revelación y volvió a estar nominada como actriz protagonista por ‘El patio de mi cárcel’ (2008), de Belén Macías, y por ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ (2011), de Icíar Bollaín, por la que la actriz madrileña sí obtuvo el premio Gaudí.

Además, su papel en ‘Explota, explota’ (2020) le valió una cuarta nominación, esta vez como actriz de reparto.

Echegui también ha trabajado en películas como ‘Tocar el cielo’ (2007), de Marcos Carnevale; ‘8 citas’ (2008) de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; ‘La casa de mi padre’ (2008) de Gorka Merchant; ‘La gran familia española’ (2013), de Daniel Sánchez Arévalo, y ‘Kamikaze’ (2014).

La última producción que estrenó fue la serie ‘A muerte’ (2025), comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden, donde hizo el papel de Marta, implicada en una relación de dos treintañeros que no están en su mejor momento.

Su último trabajo, pendiente de estreno

Además, deja pendiente de estreno ‘Ciudad de sombras’, una serie policíaca para Netflix dirigida por Jorge Torregrosa y que adapta la primera novela de Aro Sániz de la Maza de la tetralogía de ‘Milo Malart’, publicada por Destino.

La serie, de seis episodios, se rodó el pasado otoño/invierno en Barcelona, protagonizada por Isak Férriz en la piel del inspector Malart y con Echegui como la subinspectora Rebeca Garrido.

Verónica Echegui, en una imagen de archivo. EFE/ Javier Lizón

Apertura de la capilla ardiente

La capilla ardiente por Verónica Echegui ha abierto en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde se están acercando compañeros del mundo del cine y la televisión, consternados por la inesperada noticia de la muerte de la actriz.

«Es que no nos lo creemos», es la única frase que ha podido compartir el cineasta y actor Paco León, que trabajó con Echegui en ‘La Casa de las Flores’ (2019), al salir del tanatorio, en el que un portavoz familiar ha pedido «discreción y respeto» a los medios congregados.

Sin querer hacer declaraciones, las también actrices Dafne Fernández y Elisa Matilla han llegado casi al mismo tiempo a la capilla ardiente, que también han visitado compañeras de profesión como Victoria Luengo, Sara Sálamo y Silvia Alonso.

En redes sociales, otros intérpretes se han despedido de la actriz. Maribel Verdú ha escrito: «Joder Tana… Tus visitas a la gira de los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor… Qué pena. Qué pronto», en un mensaje acompañado de una foto de ambas.

Adam Jezierski, su compañero en la comedia ‘Yo no soy esa’, ha expresado el «dolor tan grande» de que se vaya «alguien tan joven y con tanta vida dentro. Una gran compañera. Una gran persona». En esos términos, Miguel Ángel Muñoz ha asegurado que le impactó mucho su trabajo en ‘Yo soy la Juani’.

También han reaccionado a la triste noticia Carlos Latre, Pablo Alborán, Carolina Bang, Canco Rodríguez, Ginés García Millán, Angy Fernández o Andrea Duro, además de instituciones como el Festival de Málaga, que la define como «actriz imprescindible del cine español» o la plataforma Filmin, que además de sus papeles icónicos recuerda su faceta como directora del cortometraje ‘Tótem Loba’, con el que consiguió un goya.

Reacciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el talento y la humildad «enormes» de Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento.

En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.

«Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven», ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

