Fallece César Emilio Peralta, esposo de la viceministra de la Mujer

Falleció César Emilio Peralta Vélez, esposo de la viceministra del Ministerio de la Mujer y actual Secretaria Nacional de Ética y Transparencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Daris Sánchez.

La información fue dada a conocer este lunes por su cónyuge, a través de una publicación en su cuenta de la red social X, donde destacó que los 45 años de convivencia con Peralta Vélez le han dejado huellas imborrables.

«Mi gratitud por todo lo vivido y construido, por nuestra familia. ¡Con nosotros permanecerás por siempre!», escribió la funcionario.

45 años de convivencia me han dejado huellas Imborrables:

Fortalezas, Debilidades

Amor, Enojo

Alegrías, Tristezas

Solidaridad,Integración, Dedicación,Compromiso y Confianza.

Mi gratitud por todo lo vivido y construido, por NUESTRA FAMILIA.

Con nosotros permanecerás por siempre!! pic.twitter.com/2T1nPUSxya — daris sanchez (@daris_sanchez) September 29, 2025

En otro post, la viuda indicó que los restos de su amado estarán expuestos a partir de las 9:00 de la mañana de este martes en el Cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, hasta las 4:00 p.m. de ese mismo día.

Por su parte, el PRM expresó sus más sentidas condolencias a los sobrevivientes de César Emilio Peralta Vélez.

«»Acompañamos a sus familiares y amigos en tan difícil momento. Descanse en paz», manifestó la organización política.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del padre del abogado César Amadeo Peralta.