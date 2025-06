Fallece Devin Harjes, actor de «Gotham» y «Boardwalk Empire», a los 41 años

El actor Devin Harjes, quien interpretó a Jack Dempsey en la serie «Boardwalk Empire» (2010), murió a los 41 años.

Según su representante David Williams, Harjes falleció la mañana del pasado martes 27 de mayo en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York por complicaciones de salud derivadas del cáncer que le fue diagnosticado durante el invierno de 2024.

Puede leer: Netflix: Mira el tráiler de la temporada final de ‘El juego del calamar’

«Era un artista de gran convicción que siempre se entregaba al cien por cien a cualquier papel que asumía», dijo Williams sobre Harjes.

«Como persona, era generoso, amable, comprensivo y dedicado a su familia y amigos, un gran jinete y tenía un don mágico para los animales. Se sentía como en casa en las zonas rurales de las Montañas Rocosas, en las llanuras del oeste de Texas o en medio de la Cocina del Infierno. Lo extrañaremos», añadió.

Después de su debut televisivo en «Boardwalk Empire» (2010), Harjes encarnó a Pete Baylor en «Manifest» (2018) y apareció en «Daredevil» (2015), «Gotham» (2014), «Orange is the New Black» (2013), «Elementary» (2012)» y «Blue Bloods» (2010).

A Harjes le sobreviven sus padres, Randy y Rosanne Harjes, su hermana Trish Harjes y su esposo Justin Kelley, sus sobrinos Tristin y Sawyer Kelley, sus sobrinas Rory y Charly Kelley y su exesposa Shiva Shobitha.