Fallece el actor Eduardo Serrano a los 84 años

El reconocido actor Eduardo Serrano falleció este jueves a los 82 años de edad, tras librar una batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis en Miami.

Así lo dio a conocer su hija Magaly Serrano, a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje.

A continuación el texto íntegro:

«Papito buscas al chichi en la práctica?»

-«Si mi vida!»

«Papito será que pintamos esta chimenea de blanco?

-«Claro mi vida!

«Papito nos vamos a DC, estas feliz?»

-«Claro que si mi vida»

Este no es un adiós amor de mi vida…

Este es un «nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor»

Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida:

Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel.

Pudiste vivir te lo que amabas hacer y eso si que es una bendición, y no sólo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario.

Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos dias, tu confianza, tu AMOR.

ERES MI MEJOR AMIGO, CONTIGO TENGO MIS MEJORES RECUERDOS.

Eres el mejor amigo de tu nieto, tu pelotudo, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma.

La vida encima me bendijo con tenerte viviendo a mi lado de adulta 9 años más, y ahora ser complices en nuestra adultez.

Gracias por cada navidad que montaste a mi lado con el mismo entusiasmo y felicidad que la mía, cada cuadrito que con tanto amor pusiste en nuestro hogar, por cada comida juntos y nuestras eternas conversaciones, por tus llamadas de buenos dias a llenarme de entusiasmo, por tu compañía en momentos duros sin necesidad que te lo pidiera, por tu amor por Paco y Manolo, por tu risa inigualable, por cada cuadro de esta y todas nuestras casa, por la vida a tu lado.

Te voy a extrañar… Dios solo sabe cuánto!!!

Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros.

Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato.

Dios te recibe en sus brazos, de eso estoy segura.

Mi luz, mi vida, mi todo!

Con todo mi amor

Tu zancudo estúpida

Eduardo Serrano

Eduardo Serrano es ampliamente recordado por su papel en la telenovela ‘Soledad’, lo que consolidó su prestigio y le permitió conectar con audiencias fuera de Venezuela, especialmente en Perú.

Su nombre permanece vigente en la memoria de quienes crecieron viendo sus interpretaciones en la televisión.

Un diagnóstico severo

Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, sumado a un cáncer distinto en la vejiga que obligó a practicarle una nefrostomía para drenar el riñón.

El primer actor venezolano ya había recibido tratamientos de quimioterapia y radioterapia debido a la gravedad de su caso.

