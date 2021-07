Fallece el dramaturgo Ángel Mejía

Falleció este sábado el dramaturgo dominicano Ángel Mejía, tras complicaciones luego de cirugía de la vesícula que se realizó en un centro médico de la Capital.

Mejía tenía 66 años y se destacó como actor, educador y diseñador gráfico. Nació en Sabana Grande de Boyá, el primero de marzo de 1955.

De 1991 a 1997 dirigió la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, institución de la que fue también profesor de actuación antes de pasar a formar parte del Consejo Presidencial de Cultura donde creó el Centro Coordinador de las Artes Escénicas (1997-2000).

Fue ganador del Premio Casandra como Mejor Actor en 1989, Premio Talía de Plata como Mejor Actor de Reparto en 1991 y Premio Talía de Plata como Mejor Productor Infantil en 1984, siendo merecedor de otras 7 nominaciones como actor, productor y director escénico.

Ha recorrido numerosos escenarios de Puerto Rico, New York, México, República Dominicana, Colombia y Venezuela, siendo elogiado por The New York Time por su actuación en el Public Theatre por la obra Sueño de una noche de verano.

En el campo gráfico ha sido responsable de ilustrar numerosos libros educativos y fue el Productor Ejecutivo y Diseñador del CD RO0M Sistema Nacional de Cultura de la República Dominicana, un proyecto multimedia de la Secretaría de Estado de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI.

En abril de 1999 realizó su primera exposición gráfica, en el Centro Cultural Prats Ventós de la Ciudad Colonial.