Fallece el exfutbolista Roger Lukaku, padre de Romelu y Jordan

  • EFE
Fallece el exfutbolista Roger Lukaku, padre de Romelu y Jordan

El exfutbolista belgo-congolés Roger Lukaku, padre de Romelu, delantero internacional belga del Nápoles, y de su hermano Jordan, defensa del Adanaspor turco, falleció este lunes a los 58 años en Kinshasa.  

Llegado desde la actual República Democrática del Congo a Bélgica en 1990, Roger Lukaku desarrolló la mayor parte de su carrera como deportista en ese país, salvo por un breve paso por Turquía y las once veces que jugó como internacional con Zaire (nombre oficial del país entonces).  

Puede leer: “Soto, Andújar, Ketel y Ronny siguen en el radar»

En el fútbol belga sumó 47 goles en 135 partidos disputados en equipos modestos de la primera división belga como Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines y Ostende, donde dejó de jugar en 1999 aunque aún pasaría algunas temporadas en equipos de categorías inferiores.  

En 2010, Roger Lukaku estuvo implicado en la fundación en República Democrática del Congo del equipo Sporting Club Rojolu, cuyo nombre proviene de las primeras letras de Roger, Romelu y Jordan Lukaku.  

Tras conocerse la noticia del deceso, cuyas causas no han trascendido, Romelu Lukaku difundió un mensaje de agradecimiento a su padre en la red social Instagram.  

“Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá”, escribió el máximo goleador de la historia de Bélgica.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Fallece el exfutbolista Roger Lukaku, padre de Romelu y Jordan
Fallece el exfutbolista Roger Lukaku, padre de Romelu y Jordan
29 septiembre, 2025
¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo?   
¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo?   
6 septiembre, 2025
¿La República Democrática del Congo y Ruanda, cerca de un acuerdo histórico?
¿La República Democrática del Congo y Ruanda, cerca de un acuerdo histórico?
27 junio, 2025
¿Cuál era el destino de las 9.5 de toneladas de drogas frustrado por la DNCD? ; se investigan 10 personas
¿Cuál era el destino de las 9.5 de toneladas de drogas frustrado por la DNCD? ; se investigan 10 personas
6 diciembre, 2024
La Embajada Dominicana en Bélgica impulsa las Relaciones Comerciales y Promueve Exportaciones
La Embajada Dominicana en Bélgica impulsa las Relaciones Comerciales y Promueve Exportaciones
24 septiembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo