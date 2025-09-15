Fallece en Montecristi veterano periodista Pedro Ureña

El veterano periodista Pedro Ureña, quien destacó como director y productor de espacios noticiosos en las provincias Montecristi y Dajabón, así como corresponsal de importantes medios escritos y televisivos a nivel nacional, falleció de un infarto al miocardio en el Hospital Padre Fantino, de Montecristi. Tenía 68 años de edad.

Ureña, fundador del SNTP en Montecristi, deja un legado invaluable de compromiso, ética y entrega al periodismo de la región y el país, siendo ejemplo de profesionalismo y dedicación para las presentes y futuras generaciones de comunicadores.

Los restos del comunicador social fueron velados en su comunidad Palo Verde, distrito municipal de Castañuelas y el sepelio se llevó a cabo a la 4:00 de la tarde del ayer en el cementerio de la comunidad “El Vigiador”, kilómetro 17.

“Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, amigos y compañeros de labores, elevando nuestras oraciones para que el Señor les conceda fortaleza y paz en este difícil momento”, expresó Samuel Jiménez, secretario general de la seccional Dajabón del Colegio Dominicano de Periodistas.

El fenecido periodista Pedro Ureña era oriundo de la provincia Montecristi. Su cobertura noticiosa arropaba todas las provincias del noroeste. Sus familiares, compañeros de la prensa y amigos lamentaron su partida.