Fallece en Santiago madre del periodista Manuel Acevedo García, director de prensa del canal 8

Santiago.- La señora Nidia Dolores García, madre del periodista Juan Manuel Acevedo García, director de prensa del Canal 8, de esta ciudad, falleció a la edad de 81 años, a causa de un infarto, luego de padecer diversos quebrantos de salud.

Su partida registrada la noche de este jueves entristece a toda la familia Acevedo García y ha generado pesar y solidaridad entre la clase periodística de la ciudad corazón.

Los restos de la dama fueron velados en la funeraria Savica, situada en el sector de Los Platanitos, en las inmediaciones del estadio Cibao. El sepelio estaba programado a las 5:00 de la tarde de este viernes en el cementerio de la comunidad de Jacagua, de donde era oriunda la difunta. Previo al entierro la familia realizaría una misa de cuerpo presente.

La señora Nidia Dolores García estaba casada con Mario Antonio Acevedo (Don Fonso), fallecido hace siete años, con quien procreó cinco hijos; Manuel Acevedo, José, Nelson, Félix y Brenda Acevedo García. También le sobreviven varios nietos y otros parientes.

Los directivos de diversos gremios de la comunicación de Santiago lamentaron el fallecimiento de la progenitora del periodista y productor de televisión.