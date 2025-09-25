Fallece Guillermo Caram Herrera

Guillermo Caram

Falleció este miércoles el economista e ingeniero dominicano Guillermo Caram Herrera, según informó su familia mediante un comunicado.

La partida de quien fuera articulista del periódico Hoy y exgobernador del Banco Central causa un hondo pesar, pero también deja el legado de un dominicano ejemplar, honesto y entregado, que dedicó su vida al servicio del país. Asimismo, se resalta que su amor a la familia permanecerá siempre en sus corazones.

Sepelio

Guillermo Caram

De acuerdo con el comunicado, su esposa Gladys Ibarra, sus hijos María Alexandra y Tony, Mónica y Amado, Paola, Joanna y José, Natanelle y Hansel, y María Gabriela; su hermana Magaly, junto a nietos, sobrinos, primos y demás familiares, invitan a las honras fúnebres.

El sepelio será realizado en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, el jueves 25 de septiembre de 2025, a partir de las 6:00 p. m.. Continuará el viernes 26 de septiembre a las 9:00 a. m., con salida hacia el Cementerio Cristo Redentor a la 1:00 p. m.

Guillermo Caram revela las causas del aumento del dólar
