Fallece Héctor “El Bori” Zayas, piloto de carreras

El piloto de carrera Héctor “El Bori” Zayas falleció la noche de este jueves tras chocar su vehículo contra los rieles de seguridad en el autódromo Las Américas, en Santo Domingo, y posteriormente sufrir una explosión.

La información fue confirmada por Caribbean Drag Racing League (CDRL) a través de un comunicado publicado en la red social Instagram, en el que también expresa su pesar y sus condolencias a los familiares de Zayas.

«De parte del CDRL, Dominican Roll Race Trueshore y La Infantería Motorsport, nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos, deseándoles fortaleza en este difícil momento», manifestó.

La entidad destacó que, aunque «hoy la pista se queda en silencio», el legado del piloto seguirá «seguirá rugiendo en cada motor y en cada corazón que lo vio correr».

«Héctor fue mucho más que un corredor: fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del dragueo dominicano, un apasionado que impulsó la cultura y el nivel competitivo en cada evento donde participaba y/o organizaba», pronunció CDRL.

«Su entusiasmo inquebrantable lo llevó a alcanzar un sinnúmero de récords en dragueo, media milla y roll race, dejando una huella imborrable en la historia del automovilismo nacional e internacional», agregó.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre las horas fúnebres en honor al fenecido “El Bori” Zayas.