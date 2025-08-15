Fallece Jackie, madre de Jeff Bezos, fundador de Amazon

La familia de Jeff Bezos atraviesa un momento de profundo duelo tras la muerte de Jacklyn ‘Jackie’ Bezos, madre del fundador de Amazon, quien ha fallecido a los 78 años en su residencia de Miami. La noticia fue confirmada este jueves 14 de agosto por la Bezos Family Foundation, que acompañó el anuncio con una imagen de Jackie y un extenso homenaje a su vida.

El comunicado señaló que Jackie “murió pacíficamente en su casa de Miami”, aunque no se reveló la causa exacta de su fallecimiento. La fundación sí informó que en 2020 le habían diagnosticado demencia con cuerpos de Lewy.

En el mensaje, la organización agradeció al equipo médico que atendió a Jackie y destacó la dedicación de su esposo, Mike Bezos, quien la acompañó durante toda la enfermedad. En el tributo se resaltó el legado y la fuerza de Jackie, describiéndola como “el verdadero significado de la tenacidad y la determinación, la amabilidad y el servicio a los demás”, valores que transmitió a su familia.

Mensaje de Jeff Bezos por la muerte de su madre

A través de su cuenta de Instagram, Jeff Bezos compartió unas palabras personales sobre la figura de su madre: “Su vida adulta comenzó un poco antes de lo habitual, cuando se convirtió en mi madre a la temprana edad de 17 años.Eso no debe haber sido fácil, pero ella hizo que todo funcionara. Se entregó con ferocidad al trabajo de amarme, incorporó a mi extraordinario padre al equipo años más tarde y después sumó a mi hermana y mi hermano a su lista de personas a quienes querer, proteger y nutrir. El resto de su vida, esa lista nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que recibió”.

Bezos agregó: “Tras una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de muchos que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos tuvimos la suerte de estar en su vida. La llevo segura en mi corazón para siempre”.

La fecha de nacimiento y fallecimiento de Jacklyn Gise Bezos también fue citada por su hijo: “29 de diciembre de 1946 – 14 de agosto de 2025. Te amo, mamá”.

Por su parte, Lauren Sánchez, actual esposa de Jeff Bezos, replicó el mensaje en sus redes sociales, acompañándolo con un emoji de corazón roto.

Jacklyn tuvo a Jeff a los 17 años junto a su primer esposo, Ted Jorgensen. Posteriormente, se separó y contrajo matrimonio con Miguel “Mike” Bezos, quien se convirtió en una figura fundamental para la familia y fue clave en los inicios de Amazon, aportando junto a Jackie cerca de 250.000 dólares a la naciente empresa en 1995. La familia rememora a Jackie como ejemplo de entrega y resiliencia, valores que se reflejaron tanto en su vida personal como en las instituciones filantrópicas que impulsó.

