Jane Etta Pitt, madre de Brad Pitt, fallece a los 84 años

  • EFE
La madre de Brad Pitt, Jane Etta Pitt, falleció a los 84 años, informó el medio estadounidense de celebridades TMZ.

De acuerdo con la publicación, la exconsejera familiar falleció hace unos días y la noticia se conoció después de que una de sus nietas escribiera en Instagram una emotiva despedida para su abuela.

«Mi querida abuela, Jane Etta, no estábamos preparados para que te fueras, pero saber que por fin eres libre para cantar, bailar y pintar de nuevo nos lo hace un poco más fácil», escribió Sydney Pitt, una de las sobrinas del actor ganador al Óscar acompañado de una serie de fotografías junto a Jane.

Sydney es hija de Doug Pitt, hermano menor del actor Brad Pitt. Doug, Brad y su hermana Julie crecieron en Springfield, Missouri, bajo el cuidado de sus padres, Jane y William Pitt, quien fue propietario de una empresa de camiones.

El actor mantenía una relación cercana con su madre y probablemente el momento en que más atención mediática recibió fue durante su matrimonio con Angelina Jolie, cuando tanto ella como su padre, William, solían acompañar a la pareja en eventos y alfombras rojas. 

