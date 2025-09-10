Fallece Jerry Wayne, hermano del expresidente Hipólito Mejía

La noche de este martes falleció Jerry Wayne, hermano del expresidente de la República, Hipólito Mejía, recordado por sus allegados como un hombre familiar, bondadoso y cariñoso.

La noticia fue confirmada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien expresó en sus redes sociales el profundo dolor por la partida de su querido “tío Jerry” o “el Brother” de su padre, como era conocido dentro de la familia.

» Son tantos los recuerdos lindos que tengo de él. Fue un tío consentidor y presente, siempre con una sonrisa, con una expresión de cariño», escribió la funcionaria, quien además lo describió como un hombre leal, noble, amoroso, trabajador y sincero.

Carolina Mejía manifestó que lamenta profundamente esta pérdida y pidió fortaleza y consuelo para toda la familia. “Descansa en paz, Jerry Wayne, mi tío del alma”.

