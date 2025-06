Fallece el General Piloto retirado Juan Bautista Rojas, un ícono en Hermanas Mirabal

Lo definen como un hombre solidario y amante de su lar nativo

HERMANAS MIRABAL.- Diversas personalidades del mundo político de esta provincia, lamentaron el fallecimiento durante las primeras horas de este miércoles, del General Piloto retirado, Juan Bautista Rojas Tabar (Bacho), a quien definieron como uno de los hijos más ilustres de toda la historia de esta demarcación.

Conforme a lo declarado por el ex Senador y ex Ministro de Salud, doctor Bautista Rojas Gómez (primo de Bacho), quien con palabras muy breve debido a su estado emocional, solo artículo a decir a este medio “Es muy duro Rafelito, muy duro, era contemporáneo mío, en estos momentos no te puedo decir nada”, recalcó Bauta.

Otra de las personalidades que lamentaron dicho deceso, fue la gobernadora de esta provincia, la señora Lissette Nicasio, quien indicó que Bacho Rojas fue un ejemplo de dignidad y sobre todo de amor hacia su pueblo al que nunca desamparó.

Precisó Nicasio, que durante sus pasos por los diferentes estamentos militares donde estuvo, sintió su apego a los más desposeído de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como de los Distritos Municipales de Blanco Arriba y Monte Llano, respectivamente, desde donde expresó ayudó a muchos jóvenes a tomar la carrera militares ya sea como académicos o como asimilados.

De igual manera, el también ex Senador Luis René Canaán Rojas, manifestó, que Bacho Rojas fue algo más que un familiar sino una inspiración que ha dejado profundas huellas en el corazón no solo de su estirpe, sino de toda la sociedad de la provincia Hermanas Mirabal.

También puede leer: Duplicar todas las pensiones

Canaán Rojas, también primo de Bacho como se le conocía en esta y otras demarcaciones, dijo, que con la muerte de este militar retirado quien ocupó la Jefatura de la Fuerza Aérea Dominicanas y el Ministerio de Las Fuerzas Armadas, el país pierde uno de sus grandes símbolos morales.

De igual manera Luis Rene expresó su solidaridad con sus demás familiares, en especial con su hoy viuda, la señora Matilde Franco así como con sus hijos, nietos y biznietos, entre otros.

Otros datos de Bacho Rojas

Juan Bautista Rojas Tabar, provenía de una de las familias más emblemáticas de esta provincia y era hijo de Francisco José Rojas Almanzar (Don Panchos), quien ocupó una de las Subsecretarías de Estado de Salud Pública durante el periodo de los llamados 12 años de Balaguer, así como la administración de la Compra Venta Nacional Monte y Piedad.

Su madre fue la señora Sara Tabar, quien a su vez ocupó la gobernación durante los años 1966-1972, cuando fue sustituida por la señora Dulce González de Pons, y la cual, al obtener el triunfo como senadora en el 1974 abandonó dicha posición y esta a su vez fue asumida por la también prestante dama salcedense, doña Maritza Cruz-Salcedo.

Bacho nació en Salcedo, el 5 de junio de 1951 y desde hacía algunos años venía presentando serios problemas de salud.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd