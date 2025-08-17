Fallece Julio Tejeda Medina, líder comunitario y promotor del desarrollo en Sánchez Ramírez

Cotuí, Sánchez Ramírez. – Falleció este sábado el licenciado Julio Tejeda Medina, Gerente General de Bancotui y expresidente del Consejo de Regencia de la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental (UTECO).

Tejeda Medina murió en un centro clínico privado en Santo Domingo, donde permanecía ingresado desde hace varios días debido a problemas de salud.

El cuerpo sin vida de uno de los más destacados exponentes del avance y desarrollo de Sánchez Ramírez fue expuesto después de las seis de la tarde en la Funeraria La Mercedes, ubicada en la calle Hostos de Cotuí.

Tejeda también presidió la Asociación para el Desarrollo de Sánchez Ramírez. En varias ocasiones dirigió el Club de Leones de Cotuí y, junto al filántropo de la salud cotuisana Dr. Antonio de Jesús Cassó, fundó en esta ciudad, con apoyo de la Fundación Leonística Nacional, la Casa del Evangélico y la Clínica del Ojo, entidades sin fines de lucro al servicio de la comunidad.

Personas de diferentes estratos sociales lamentan la inesperada partida de este gran estratega y diseñador de proyectos destinados a fomentar el crecimiento de la micro y mediana empresa, así como de los emprendedores en los cuatro municipios que integran la provincia Sánchez Ramírez.

Honras Fúnebres

A las 11:00 de la mañana, Tejeda será trasladado al Templo Católico de la Inmaculada Concepción, donde se oficiará una misa de cuerpo presente. El lunes, a las 10:00 de la mañana, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de su pueblo natal, San José de Ocoa.