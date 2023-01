La joven española Elena Huelva falleció con tan solo 20 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, informaron sus familiares.

«Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo», fue el mensaje que publicaron la historia de Instagram.

A la influencer que le diagnosticaron sarcoma de Ewing en 2016, tenía días diciendo en no se sentía muy bien de salud.

«Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada 😜», dijo en el último post de sus redes sociales.

Se recuerda que Huelva ganó popularidad cuando desde Instagram y TikTok se dedicó a compartir cada paso de su enfermedad, sus avances, retrocesos, visitas al médico, sesiones de quimioterapia.

Con su lema de vida «Mis ganas ganan«, Huelva influyó en la vida de muchas personas.

En enero del 2022 lanzó su libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. Tiene 22 páginas.

«Nadie nos ha prometido el mañana. Vive el presente» La historia de Elena Huelva en papel: una vida de lucha y superación basada en hechos reales. ¿Alguna vez has escuchado cómo resuena en tu cabeza la palabra «cáncer»? Esto fue lo que hizo Elena en su libro.