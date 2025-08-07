Fallece la jueza Altagracia Uffre, presidenta de la Corte Civil de Santiago, camino a audiencia

La comunidad jurídica de Santiago está de luto tras el repentino fallecimiento de la magistrada Altagracia Uffre, presidenta de la Corte Civil del Departamento Judicial de Santiago, quien sufrió un infarto fulminante mientras se dirigía a una audiencia este miércoles.

La noticia fue confirmada por personal del tribunal, quienes informaron que la audiencia fue suspendida tras conocerse el deceso de la jueza.

“Nos informa el alguacil de la sala que la audiencia fue suspendida. Se informó de la muerte de la juez presidenta. Lo lamentamos mucho”, expresó un abogado presente en el Palacio de Justicia.

La magistrada Uffre era ampliamente reconocida por su trayectoria profesional y su calidad humana. Colegas y abogados que compartieron con ella en el ejercicio judicial destacaron su compromiso con la justicia y su trato respetuoso.

“Es una pena muy grande. La magistrada siempre mostró ante todos nosotros un gran corazón. Falleció cuando venía de camino a la audiencia”, comentó otra jurista visiblemente afectado.

La jueza había sido parte de iniciativas de fortalecimiento institucional y formación judicial, y era considerada una figura clave en el sistema de justicia civil de la región norte.

El Poder Judicial aún no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se realicen actos de homenaje y reconocimiento a su legado.