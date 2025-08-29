Fallece la madre de Haidy Cruz, segunda finalista de Miss RD 2024

La coach fitness y modelo Haidy Cruz atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su madre, hecho que compartió con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en redes sociales.
Cruz, quien recientemente obtuvo el título de segunda finalista en el certamen Miss República Dominicana 2024, expresó su tristeza por no haber podido acompañar a su progenitora en su último cumpleaños. “Hasta luego madre. Dios te ha llamado a un lugar donde ya no hay dolor.
Nunca me perdonaré no estar presente en tu último cumpleaños, ojalá hubiese imaginado que ya no celebraríamos otro año más, y aun así, me diste el privilegio de partir a la luz, agarrada de mi mano”, escribió junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su madre.