Fallece niña de 4 meses: esto es lo que se conoce hasta ahora

Un padre denunció públicamente una serie de irregularidades ocurridas tras el fallecimiento de su hija de 4 meses en una dependencia supuestamente de Conani, en la Otra Banda de Santiago, señalando falta de transparencia y trato injusto por parte de las autoridades y el personal del lugar.

Narra que el día del fallecimiento, el centro lo contactó para que se presentara, pero él no pudo acudir de inmediato: “Yo no puedo salir de aquí porque tengo una videollamada con mi hija, porque tengo 30 días que no la veo”, explicó. Al llegar, fue recibido por un operativo policial: “Se tiran 20 policías… me revisan desde el último dedo del pie hasta arriba”, denunció.

Dentro del centro, fue conducido a una habitación con varias personas, pero no recibió información clara. “Ellos están nerviosos, no quieren decirme qué es lo que pasa con la niña”, dijo. Finalmente, una persona le comunicó: “La niña tuya falleció a las 9 de la mañana”, aunque él sostiene que el deceso ocurrió a las 4:00 a.m., según lo que le informaron.

El padre cuestiona la actuación del personal y de quienes estaban a cargo del cuidado de la menor: “De todas maneras, yo la culpo a ella”, afirmó, refiriéndose a la persona que estaba al cuidado de su hija.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades. El denunciante solicita una investigación profunda que esclarezca las circunstancias del fallecimiento y determine responsabilidades.