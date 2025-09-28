Fallece Russell M. Nelson, presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

SALT LAKE CITY.– La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunció el fallecimiento de su presidente, Russell M. Nelson, ocurrido ayer poco después de las 10:00 de la noche (MDT) en su hogar en Salt Lake City. Tenía 101 años, siendo el presidente de mayor edad en la historia de la Iglesia.

El presidente Nelson fue llamado como Apóstol el 7 de abril de 1984 y asumió el liderazgo de la Iglesia el 14 de enero de 2018. Su ministerio se caracterizó por un alcance mundial —visitó 32 países y territorios de los Estados Unidos— y por un notable incremento en la construcción de templos, al anunciar 200 nuevos en todo el mundo. Asimismo, impulsó cambios profundos en la organización, destacando la centralidad de Jesucristo en cada aspecto de la vida de los miembros.

Previo a su servicio a tiempo completo en la Iglesia, Nelson fue un cardiocirujano de prestigio internacional. En 1955 realizó la primera cirugía a corazón abierto en Utah. También presidió la Sociedad de Cirugía Vascular, el Consejo sobre Cirugía Cardiovascular de la Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Médica del Estado de Utah. Además, se desempeñó como director de la Mesa Estadounidense de Cirugía Torácica y escribió numerosos textos médicos, conferencias y publicaciones. Era conocedor de 11 idiomas.

“Todos los que hemos trabajado con Russell M. Nelson nos hemos maravillado de su extraordinaria modestia y gentileza. Él es la persona más amable y dulce con la que uno podría relacionarse, y siempre se le recordará de esa manera”, expresó el presidente Dallin H. Oaks, quien sirvió como su Primer Consejero en la Primera Presidencia.

Russell M. Nelson deja en vida a su esposa, Wendy, ocho de sus diez hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos.

Actualmente, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuenta con más de 17 millones de miembros en todo el mundo. El Cuórum de los Doce Apóstoles será el encargado de elegir formalmente a su sucesor después de las honras fúnebres, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.