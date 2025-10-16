Fallece Vicente Sánchez Baret, destacado político y servidor público

Fallece Vicente Sánchez Baret, destacado político y servidor público

La sociedad dominicana lamenta el fallecimiento del destacado dirigente político y servidor público Vicente Sánchez Baret, fundador de los partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno, una figura de amplia trayectoria y ejemplo de compromiso con el país.

Sánchez Baret, dedicó gran parte de su vida al servicio público, distinguiéndose por su honestidad, su lealtad a los valores democráticos y su firme vocación de trabajo en favor del desarrollo nacional.

Quienes compartieron con él lo recuerdan como un hombre de principios, de palabra firme y trato humano, siempre dispuesto a servir y aportar al fortalecimiento institucional del país.

Biografía de Vicente Sánchez, un referente más allá de una carrea política

A nivel personal, la sinfonía de su vida se fusiona con la armonía matrimonial junto a la doctora Yadira Henríquez, su cómplice en la lucha política y con quien, además de procrear tres hijos, han trabajado incansablemente y de forma ininterrumpida por mejorar la vida de los más vulnerables; convirtiéndose en una dupla defensora incansable de la justicia y la igualdad.

Por más de 50 años se destacó por su compromiso político y social con su país y su patria chica, la provincia Sánchez Ramírez, en palabras del propio Sánchez Baret, destacó que «se puede ser honesto, político y moderno, y la sociedad debe entender la importancia de esto».

A pesar de los desafíos y cambios en el panorama político, el legado de Vicente Sánchez Baret se extiende más allá de sus funciones políticas. Su contribución a la administración pública y su capacidad para inspirar respeto y admiración le otorgan un lugar destacado en la historia política dominicana como un símbolo, un paradigma y un referente de honestidad, modernidad y servicio a la sociedad.

