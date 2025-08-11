Fallecidos y heridos en NYC por balas

Nueva York. La violencia continúa aposentada en esta ciudad y se hace sentir entre los neoyorkinos.

Este fin de semana hubo un tiroteoen Brooklyn, otro en plena plaza turística de Times Square en Manhattan y dos en El Bronx, con saldo de dos fallecidos y cinco heridos.

Según el reporte policial, los oficiales de Brooklyn acudieron al área de Brownsville y encontraron a un hombre de 42 años con un disparo en el abdomen, quien falleciera horas después en el hospital. Un segundo hombre, de 41 años, fue alcanzado por múltiples disparos en las piernas. Se encuentra interno. El gatillero huyó.

Asimismo, un trío de desconocidos montando bicicletas le entró a tiros a un hombre en la avenida St. Ann’s con la calle 161 E. en El Bronx. La víctima fue trasladada al hospital. Otra persona fue muerta de varios disparos por un desconocido frente a Exotic World Smoke Shop, ubicado en 1629 de la avenida Westchester en la sección Soundview, en El Bronx. Los pistoleros huyeron.

Mientras, en plena plaza turística de Times Square, en la calle 44 con la Séptima avenida, hubo otro tiroteo con un saldo de 3 heridos por una discusión. El corre-corre y gritos entre cientos de personas que se encontraban en el área no se hicieron esperar.

Se desconoce el motivo del incidente, pero la policía dijo que hubo una disputa entre un joven de 19 años y el presunto tirador de 17, que fue detenido por agentes policiales vestido de civil que se encontraban a pocos metros.

La Plaza de Times Square, concurrida 24/7, es visitada diariamente por unas 330 mil personas, entre ellas cientos de dominicanos, mientras que más de 460 mil peatones caminan por ella en sus días de mayor afluencia, incluyendo cientos de quisqueyanos; algunos laboran en el área.

Es la plaza más concurrida del mundo, mayor que la Plaza Roja en Moscú-Rusia; Piccadilly Circus en Londres-Inglaterra; de Tian’anmen en Pekín-China; Yonge-Dundas Square en Toronto-Canadá; y Shibuya en Tokio-Japón.

Times Square se ha convertido en un ícono mundial y símbolo de NYC que se caracteriza por su animación y por la publicidad luminosa.

Hasta el día de hoy en Estados Unidos van 9,074 fallecidos por balas y 16,626 heridos, muchos de ellos quedando en estado crítico.