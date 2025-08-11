Fallecimiento de Eugenio María de Hostos: historia y legado

Un día como hoy, pero en 1903, falleció en Mayagüez, Puerto Rico, Eugenio María de Hostos, considerado uno de los más grandes educadores y pensadores de Hispanoamérica, conocido como “El Ciudadano de América” por su labor en favor de la libertad y la educación.

De acuerdo con Educando, el portal de la educación dominicana, Hostos fue un firme defensor de la independencia de Puerto Rico y Cuba, convencido de que la libertad era esencial para el desarrollo de los pueblos. Creía en una federación antillana que uniera a las islas caribeñas bajo ideales comunes de justicia y emancipación.

A través de ensayos, discursos y obras como La Peregrinación de Bayoán, Hostos plasmó su visión de independencia y autodeterminación, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el colonialismo.

El legado educativo

Uno de sus aportes más trascendentes fue en el ámbito educativo. En 1879 fundó en República Dominicana la primera escuela normal destinada a la formación de maestros, un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la enseñanza del país. Su modelo pedagógico, innovador para la época, se basaba en la razón, el pensamiento crítico y la formación ética.

Hostos también defendió la igualdad de género en la educación, sosteniendo que las mujeres debían acceder a la misma formación que los hombres. Creía que solo a través de la educación se podían superar las desigualdades y construir sociedades más justas.

Obras y pensamiento

Según Educando, Hostos dejó un amplio legado de ensayos sobre ética, sociología, derecho y literatura. Entre sus obras más destacadas figura Moral social (1888), fruto de las clases impartidas en Santo Domingo entre 1879 y 1888. Aunque influenciado por el positivismo de su época, también incorporó elementos del krausismo, corriente filosófica introducida en España por Julián Sanz del Río.

Otras obras relevantes son Tratado de Sociología (1901), Lecciones de Derecho Constitucional (1887) -premiada en la Exposición Nacional de Guatemala en 1897-, Geografía Evolutiva (1895), En la exposición y La cuna de América. En el campo de la crítica literaria, destacan sus análisis de Romeo y Julieta (Barcelona, 1867) y Hamlet (Santiago de Chile, 1872).

En 1938, la Confederación de Estados Americanos lo proclamó póstumamente “Ciudadano de América”, reconocimiento que reafirma su lugar como uno de los más brillantes educadores y pensadores de la región.

