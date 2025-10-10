Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años

  • A P
Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años

Arturo Gatti Jr.

Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador Arturo Gatti, falleció a los 17 años, anunció la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gatti Jr. fue encontrado muerto en un apartamento de la Ciudad de México donde vivía con su madre, Amanda Rodrigues. Las autoridades no han revelado la causa de su muerte.

Puede leer: Ahora tronó duro Luisín Mejía

«La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo; ahora se reúne con su legendario padre entre las estrellas», declaró la AMB el miércoles. «Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos».

Gatti Jr. se mudó a la Ciudad de México para entrenar en academias locales mientras se preparaba para debutar en el boxeo profesional. Gatti Jr. tenía 10 meses cuando su padre, campeón mundial en dos categorías de peso, falleció a los 37 años en Brasil en julio de 2009. El cuerpo de Gatti Sr. fue encontrado en un apartamento que había alquilado con Rodrigues. La policía inicialmente consideró a Rodrigues como sospechosa, pero la liberó y concluyó que Gatti Sr. se suicidó.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años
Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años
10 octubre, 2025
El auge evangélico se modera: el Censo de 2022 muestra un  Brasil más plural y menos predecible
El auge evangélico se modera: el Censo de 2022 muestra un  Brasil más plural y menos predecible
5 octubre, 2025
Geopolítica en tu bolsillo: cómo Brasil se desdolariza
Geopolítica en tu bolsillo: cómo Brasil se desdolariza
28 septiembre, 2025
COD recibe visita comitiva de Brasil busca sede Panam
COD recibe visita comitiva de Brasil busca sede Panam
26 septiembre, 2025
Lula, Sánchez, Boric y Petro piden reforzar democracia
Lula, Sánchez, Boric y Petro piden reforzar democracia
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo