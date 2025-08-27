Santiago. Getulio Bonilla Santana, comunicador, diseñador y gremialista que se destacó como un colaborador a tiempo completo de los gremios de la comunicación, a los cuales dedicó la mayor parte de su vida como profesional, falleció ayer tras varios días en cuidados intensivos, con problemas cardíacos.

Los restos de Bonilla Santana están expuestos en la Capilla A de la Funeraria INAVI, ubicada en la avenida Enriquillo, frente a la Gran Arena del Cibao, y serán sepultados este miércoles a las 10:00 de la mañana en el cementerio de El Ingenio.

Las seccionales del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), expresaron sus respectivas condolencias a los familiares de Bonilla Santana.

En su ejercicio, fue un creador ejecutor de ideas, a través de la diagramación, profesión que desempeñó, en el periódico La Información y de manera independiente. Era miembro del SNTP y colaboraba de manera activa con los demás gremios de la comunicación.

La trayectoria de Getulio Bonilla Santana estuvo marcada por la entrega desinteresada y el compromiso con la comunicación, dejando una huella de respeto y admiración en todos aquellos que compartieron con él proyectos y espacios laborales.

«Hoy nos embarga el dolor por la partida de un comunicador que, además de su talento profesional, fue un gran ser humano, siempre dispuesto a colaborar y entregado a las causas sociales», expresaron los directivos de los gremios de la comunicación de Santiago.

En el ámbito gremial, Getulio Bonilla fue valorado por su capacidad creativa y su apoyo constante, contribuyendo a que las ideas de las instituciones periodísticas.

