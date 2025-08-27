Falleció el comunicador Getulio Bonilla, creador de ideas y colaborado de los gremios

Falleció el comunicador Getulio Bonilla, creador de ideas y colaborado de los gremios

Santiago. Getulio Bonilla Santana, comunicador, diseñador   y gremialista que se destacó como un colaborador a tiempo completo de los gremios de la comunicación, a los cuales dedicó la mayor parte de su vida como profesional, falleció ayer tras varios días en cuidados intensivos, con problemas cardíacos.

Los restos de Bonilla Santana están expuestos en la Capilla A de la Funeraria INAVI, ubicada en la avenida Enriquillo, frente a la Gran Arena del Cibao, y serán sepultados este miércoles a las 10:00 de la mañana en el cementerio de El Ingenio.

Las seccionales del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), expresaron sus respectivas condolencias a los familiares de Bonilla Santana.

Lee más: Fallece en NJ comunicador RD Pedro Aguiar luego de presentar su programa «La Verdad Hablada»

En su ejercicio, fue un creador ejecutor de ideas, a través de la diagramación, profesión que desempeñó, en el periódico La Información y de manera independiente. Era miembro del SNTP y colaboraba de manera activa con los demás gremios de la comunicación.

La trayectoria de Getulio Bonilla Santana estuvo marcada por la entrega desinteresada y el compromiso con la comunicación, dejando una huella de respeto y admiración en todos aquellos que compartieron con él proyectos y espacios laborales.

«Hoy nos embarga el dolor por la partida de un comunicador que, además de su talento profesional, fue un gran ser humano, siempre dispuesto a colaborar y entregado a las causas sociales», expresaron los directivos de los gremios de la comunicación de Santiago.

En el ámbito gremial, Getulio Bonilla fue valorado por su capacidad creativa y su apoyo constante, contribuyendo a que las ideas de las instituciones periodísticas.

También leer: Casa del Comunicador en Santo Domingo Oeste para fortalecer la participación ciudadana

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

Publicaciones Relacionadas

Falleció el comunicador Getulio Bonilla, creador de ideas y colaborado de los gremios
Falleció el comunicador Getulio Bonilla, creador de ideas y colaborado de los gremios
27 agosto, 2025
Abrirá una nueva sucursal en Ágora Mall, Santiago
Abrirá una nueva sucursal en Ágora Mall, Santiago
27 agosto, 2025
Dolor cultural por la partida del dramaturgo Franklin Domínguez
Dolor cultural por la partida del dramaturgo Franklin Domínguez
27 agosto, 2025
Presenta libro “Desde el actor hacia el personaje”
Presenta libro “Desde el actor hacia el personaje”
27 agosto, 2025
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
Presidente Luis Abinader viaja a La Vega y Santiago
23 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

De regreso

De regreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo