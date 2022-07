Falleció Ivana Trump, primera esposa de Donald Trump

NUEVA YORK — Ivana Trump, quien fue la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de sus hijos mayores, ha fallecido en la ciudad de Nueva York, informó el jueves su familia. Tenía 73 años.

“Me entristece mucho informar a todos los que la querían, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York”, publicó Trump en Truth Social.

“Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric. Estaba muy orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos orgullosos de ella. íDescansa en paz, Ivana!” La familia Trump también emitió un comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, y una madre y amiga cariñosa“.

Ivana Trump “huyó del comunismo y adoptó este país”, añade el comunicado.

“Enseñó a sus hijos sobre valor y fuerza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus 10 nietos la echarán mucho de menos”, se lee en el texto.

Ivana y Donald Trump eran una pareja influyente en Nueva York en la década de 1980 antes de su divorcio, que fue igualmente público y turbio, después de que Donald Trump conociera a su siguiente esposa, Marla Maples.

Pero en los últimos años, Ivana Trump había mantenido buenas relaciones con su exesposo. Escribió en un libro de 2017 que hablaban una vez a la semana.

Ivana comentó al New York Post en 2016 que era partidaria y asesora del expresidente. “Le sugiero algunas cosas”, dijo al periódico.

“Hablamos antes y después de presentaciones y él me pregunta qué me pareció”. Comentó que le aconsejó “estar más tranquilo”. “Pero Donald no puede estar tranquilo”, añadió. “Es muy franco. Dice las cosas como son”.

Ivana Zelnickova, su apellido de soltera, nació en 1949 en la ciudad checoslovaca de Gottwaldov, como fue nombrada la ciudad de Zlín por los comunistas cuando tomaron el poder del país en 1948. Se casó con Trump, su segundo esposo, en 1977.